Senioren hingegen bezahlten in der Schweiz für tägliche Fahrten innerhalb einer Stadt hinter Deutschland am zweitmeisten und Jugendliche am drittmeisten hinter Grossbritannien und den Niederlanden. Im Gegensatz zu anderen Ländern stiegen in der Schweiz die Preise für diese Fahrten in den letzten zehn Jahren für alle Reisenden.