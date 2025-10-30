Agglo wird teurer

Das BFS schlüsselt die Preise nicht geografisch, jedoch danach nach Rebriken wie «städtisch» oder «ländlich» auf. Bei den Einfamilienhäusern stiegen die Preise am meisten (+3,7 Prozent) in den intermediären Gemeinden - also in jenen Ortschaften, die weder klar städtisch noch klar ländlich geprägten sind. Dagegen fielen Preise für Einfamilienhäuser in den städtischen Gemeinden einer grossen Agglomeration am deutlichsten (-0,8 Prozent).