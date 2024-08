In China sorgt sich die politische Führung schon länger vor einer anhaltenden Deflation. Ein solcher Preisverfall, also das Gegenteil von Inflation, kann Kunden an der Kasse auf den ersten Blick positiv erscheinen. Ökonomen halten eine Deflation allerdings für schädlicher für die Wirtschaft, da den Unternehmen dadurch Einnahmen verloren gehen, was am Ende zu Lohnkürzungen oder Stellenabbau führen kann.