Aktuell lasse sich der Immobilienmarkt weder durch konjunkturelle noch politische Indikationen stören. Er profitiere eher weiterhin von der stützenden Wirkung des Tiefzinsumfelds. Das Jahr 2026 bringe dann neben den konjunkturellen Herausforderungen auch noch einen richtungsweisenden politischen Entscheid. Denn das Stimmvolk entscheide über die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz». Eine mögliche Begrenzung der Zuwanderung könnte sich auch auf den Immobilienmarkt auswirken.