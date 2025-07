Der Preis für Kupfer ist nach der überraschenden Ankündigung von Ausnahmen bei den US-Zöllen für das Metall eingebrochen. An der Warenterminbörse Comex in New York wurde die Notierung am Donnerstag zeitweise bei 4,35 US-Dollar je Pfund gehandelt und damit 22 Prozent tiefer als am Vortag. Beobachter sprachen vom stärksten Preisschock auf dem globalen Kupfermarkt seit einem Jahr.