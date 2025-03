Der US-Telekomkonzern Verizon befürchtet ein schwächeres Wachstum im ersten Quartal. Kunden hätten die zuletzt durchgesetzten Preiserhöhungen nicht akzeptiert, und dies habe die Kündigungsrate erhöht, teilte die Rivalin der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US am Dienstag in New York mit. Zudem seien weniger neue Verträge abgeschlossen worden als im Vergleichszeitraum - das drückt die Zahl der Netto-Neuzugänge. Die Verizon-Aktie brach um rund acht Prozent ein und landete am Ende des Dow Jones Industrial .