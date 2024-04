In Griechenland zahlen Verbraucher für einen Liter handelsübliches Olivenöl mit Preisen zwischen 12 und 15 Euro aktuell so viel wie noch nie. Im März haben die Preise für das flüssige Gold im Vergleich zum Vorjahresmonat um 67,2 Prozent zugelegt, wie die Statistikbehörde Elstat am Mittwoch mitteilte. Für die Griechen besonders bitter, denn mit einem Verbrauch von rund zwölf Litern pro Kopf und Jahr sind sie EU-weit Spitzenreiter.