Bei Unilever ist die Lage ähnlich. Der Produzent von Marken wie Mondamin und Rexona hat die Preise in Europa im Jahr 2022 um 8,3 Prozent erhöht. Das Volumen der von Unilever dort verkauften Produkte sank in der Folge um 3,9%. In Nordamerika indessen hob der Konzern die Preise noch kräftiger an, jedoch fiel dort der Absatz nur halb so stark. Auch Nestlé SA (“Kitkat”, “Maggi”), Danone (“Actimel”) und Colgate-Palmolive Co. (“Elmex”, “Ajax”) haben auf das Problem des schwächelnden Konsums in Europa hingewiesen.