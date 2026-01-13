Dieselfahrzeuge verbilligten sich laut AutoScout um 6 Prozent auf 23'673 Franken, Mild-Hybride (MHEV) um rund 5 Prozent auf 50'245 Franken, Voll-Hybride (HEV) um 1,2 Prozent auf 35'479 Franken und Benziner um 0,2 Prozent auf 37'571 Franken. Einzige Ausnahme: Gebrauchte Plug-in-Hybride (PHEV) wurden um 1,25 Prozent teurer und waren im Schnitt für rund 56'156 Franken zu haben.