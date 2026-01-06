In den vergangenen Jahren hatten Inserentinnen und Inserenten wiederholt die Preisgestaltung dieser Plattformen beanstandet. Ziel der neuen Preismodelle sei eine bessere Kostenkontrolle und in vielen Fällen tiefere Gesamtkosten, teilte der Preisüberwacher am Dienstag mit. Die neuen Regelungen sollen spätestens per 1. April 2026 in Kraft treten.