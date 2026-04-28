Er fordere die Banken erneut auf, die Gebühren für die Kontoschliessung abzuschaffen und die Wertpapiertransfergebühren zu senken, schreiben Meierhans und sein Team im Newsletter. Diese Gebühren liegen ihm zufolge in der Regel zwischen 60 und 120 Franken pro übertragenem Wertpapier. Sie sollten für ihn jedoch höchstens so hoch sein, dass sie einzig die durch die Transaktion entstehenden Kosten decken.