Im September gab der Bundesrat bekannt, dass er die freie Wahl des Gaslieferanten nicht mehr nur ab einem bestimmten Jahresverbrauch ermöglichen will, sondern für alle Endverbraucher. Das Gesetz soll aus seiner Sicht die Gasversorgungssicherheit erhöhen und klare Regeln für den Marktzugang schaffen. Interessierte Kreise können sich bis Mitte Dezember zum Vorhaben äussern.