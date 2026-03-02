Die Budgets vieler Menschen in der Schweiz sind laut dem Preisüberwacher Stefan Meierhans ausgereizt und die Reserven dünn geworden, wie er am Montag vor den Medien in Bern erklärte. «Auch wenn die offizielle Inflation, die Teuerung, nun zurückgeht, heisst das nur, die Preise steigen langsamer. Es heisst nicht, dass sie sinken», betonte der Preisüberwacher. Deshalb sei es «immens wichtig», dass es nicht zu weiteren Verteuerungen komme.