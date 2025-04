Aus regionaler Sicht stiegen die Preise für Einfamilienhäuser besonders in der Zentralschweiz (+5,2 Prozent) kräftig an. Auch in der Ostschweiz und Zürich (je +2,2 Prozent) und in der Nordwestschweiz (+1,5 Prozent) zeigten die geforderten Preise nach oben. Einzig im Tessin (-1,3 Prozent) habe sich eine leichte Entspannung gezeigt.