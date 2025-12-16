Australiens Premierminister Anthony Albanese sieht in dem Mann, der einen der Angreifer von Sydney überwältigt hat, eine «Inspiration für alle Australier». Ahmed al-Ahmed sei ein «wahrer australischer Held. Er ist sehr bescheiden», sagte Albanese zu Reportern, nachdem er den in Syrien geborenen 43-Jährigen im Krankenhaus besucht hatte. Al-Ahmed hatte einen der beiden Angreifer überwältigt, wie Aufnahmen zeigen. Er hatte den Angreifer von hinten gepackt und ihm nach einem kurzen Kampf die Waffe entrissen. Er erlitt Schusswunden in der Schulter und muss mehrfach operiert werden.