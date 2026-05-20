«Die Premier League gehört zu den absoluten Premium-Rechten des internationalen Sports. Mit zahlreichen deutschen Stars und vielen der besten Spieler der Welt ist die Liga auch für die Fussballfans in Deutschland besonders attraktiv», sagte Sky-Deutschland-Chef Barny Mills in einer Mitteilung.
Sky Deutschland überträgt die Premier League seit der Saison 2019/20. Davor hatte der Bezahlsender die Liga schon viele Jahre bis einschliesslich 2015/16 gezeigt. In der Zwischenzeit lagen die Rechte beim Streaming-Dienst Dazn. Die Spiele der 1. und 2. Bundesliga und des DFB-Pokals laufen ebenfalls bei Sky./jrz/DP/zb
(AWP)