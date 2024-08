Der britische Premierminister Keir Starmer hat der Ukraine zum Nationalfeiertag die dauerhafte Unterstützung seines Landes versprochen. «Meine Botschaft an alle Ukrainer, ob sie an der Front sind oder hier in ihrer zweiten Heimat im Vereinigten Königreich, ist eindeutig: Wir sind heute und für immer an Eurer Seite», sagte Starmer in einer Grussbotschaft.