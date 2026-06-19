Burnham holte in dem kleinen Wahlkreis, der normalerweise wenig mit der grossen Politik in Westminster zu tun hat, 24.927 Stimmen und damit knapp 10.000 Stimmen mehr als der Kandidat der rechtspopulistischen Partei Reform UK, Robert Kenyon (15.696). Sein Sieg könnte der «Wendepunkt» sein, sagte Burnham in seiner Rede am frühen Morgen./pba/DP/jha