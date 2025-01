Mit einem Aktionsplan für Künstliche Intelligenz (KI) will die britische Regierung das Wirtschaftswachstum ankurbeln und den Lebensstandard in Grossbritannien verbessern. «Unser Plan wird Grossbritannien an die Weltspitze bringen», kündigte Premierminister Keir Starmer in einer Mitteilung vom Abend an. Er werde der Industrie die nötige Grundlage geben, um den Wandel voranzutreiben. KI werde mehr Arbeitsplätze und Investitionen im Vereinigten Königreich schaffen, so der Premier. Starmer will die Pläne heute in einer Rede vorstellen.