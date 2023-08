Sunak gilt auch wegen des Vermögens seiner Ehefrau als wohlhabendster Regierungschef der britischen Geschichte. Es ist nicht das erste Mal, dass Sunak wegen Murtys finanzieller Interessen Schwierigkeiten bekommt. So war 2022 bekanntgeworden, dass Murty von einem legalen Sonderstatus profitierte, der ihr erlaubte, Steuern in Indien statt in Grossbritannien abzuführen. Sie hielt damals laut BBC einen 0,9-prozentigen Anteil im Wert von rund 500 Millionen Pfund an der Software-Firma Infosys, die ihr Vater mitgegründet hat. Murty sparte damit Schätzungen zufolge in Grossbritannien Steuern in Millionenhöhe. Sunak war damals Finanzminister. Den Sonderstatus gab Murty in der Folge ab./bvi/DP/jha