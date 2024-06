Die Konservative Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak will an diesem Dienstag ihr Programm für die Parlamentswahl am 4. Juli vorlegen. In einem am Montagabend ausgestrahlten Interview mit der BBC stellte Sunak dafür weitere Steuersenkungen in Aussicht. Medienberichten zufolge wollen die Tories unter anderem den Beitrag zur Sozialversicherung, National Insurance genannt, erneut senken. «Ich glaube an ein Land, in dem Menschen für ihre harte Arbeit belohnt werden», sagte Sunak.