ABB prüfe Akquisitionen von mehreren hundert Millionen US-Dollar und sei bereit, bei einem passenden Ziel auch grösser einzusteigen, so Voser. Mit Blick auf die 5 Milliarden Dollar Einnahmen aus dem Verkauf der Robotiksparte an Softbank sowie den Cashflow schloss er sogar mehrere grössere Transaktionen nicht aus.