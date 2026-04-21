Zeit für Einigung drängt

Während die Zeit für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran angesichts einer bald auslaufenden Waffenruhe drängt, ist nach wie vor unklar, ob es zu neuen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kommt. Trump hatte am Wochenende seine Bereitschaft dazu signalisiert - und sich bis zuletzt optimistisch gegeben. Doch aus dem Iran gibt es noch immer keine offizielle Zusage für weitere Friedensgespräche in Islamabad.