Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus will einem Bericht zufolge einen Vorstandsposten neu besetzen. Neuer Chef für den Flugzeugbau soll der Spitzenmanager Christian Scherer werden, wie die «Financial Times» (FT) am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Bisher füllt Konzernchef Guillaume Faury das Amt in einer Doppelrolle aus.

25.09.2023 15:59