Der niederländische Spezialchemiekonzern Akzo Nobel hat einem Medienbericht zufolge ernsthaftes Interesse an den verbleibenden Coatings-Aktivitäten des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF . Das berichtet die niederländische Finanzzeitung «Het Financieele Dagblad» unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Akzo-Finanzchef Maarten de Vries habe bei Vorlage der Quartalszahlen am vergangenen Mittwoch dies nicht kommentieren wollen, hiess es weiter. Derweil prüft BASF die strategischen Optionen für das verbleibende Coatings-Geschäft, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagte. Das Interesse am Markt sei gross - sowohl von strategischen Käufern als auch von Private-Equity-Gesellschaften und Konsortien.