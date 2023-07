Apple hat nach britischen Plänen zur Überwachung auch bei verschlüsselten Daten bekräftigt, dass der iPhone-Konzern auf keinen Fall "Hintertüren" für Behörden in seine Produkte einbauen würde. Man könne durch das Vorhaben gezwungen sein, Sicherheitsfunktionen von kritischer Bedeutung vom britischen Markt zu entfernen, heisst es laut dem Sender BBC und der Zeitung "Guardian" in der Apple-Stellungnahme in Konsultationen der britischen Regierung.

20.07.2023 19:21