Ebenfalls Forderungen gegenüber Signa angemeldet hat auch die Firma H. Kracht's Erben AG, die unter anderem das Luxushotel Baur au Lac in Zürich betreibt, sowie diverse Anwälte. Als «bereits bekannten» Gläubiger aus der Schweiz führt die Liste auch die Bank Julius Bär auf. Die Privatbank hatte Ende November ein Engagement in Höhe von 606 Millionen Franken an verschiedene Einheiten eines «europäischen Konglomerats» bestätigt, ohne allerdings den Namen des Kreditnehmers zu nennen.