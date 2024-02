Apple hat für seine schliesslich aufgegebenen Autopläne laut einem Zeitungsbericht mehr als zehn Milliarden Dollar ausgegeben. Die «New York Times» nannte den Betrag am Mittwoch unter Berufung auf mehrere mit dem Projekt vertraute Personen. Der iPhone-Konzern hatte am Dienstag laut Medienberichten beteiligte Mitarbeiter über die Einstellung des Vorhabens informiert. Demnach wollte Apple zuletzt ein Elektroauto mit Fahrassistenz-Funktionen auf den Markt bringen. Der Konzern startete die Entwicklung vor rund einem Jahrzehnt und arbeitete unter anderem auch an Software zum autonomen Fahren.

29.02.2024 12:19