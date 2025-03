«Wir möchten noch viel stärker auf Entertainment setzen», sagte Gerster weiter. So würden etwa Angestellte zu bestimmten Ferienzeiten oder an Feiertagen thematisch passend gekleidet sein. So habe das Unternehmen einen Unterhaltungschef angestellt, der kreative Ideen generieren soll. Ziel sei es, die Passagiere in «die Geschäfte einladen und zum Einkaufen inspirieren», so Gerster weiter.