Dauere der Krieg länger oder breite sich der Konflikt aus, könnten die Kosten für die Axa weiter steigen, hiess es. Beglichen wurden bis jetzt Schadensfälle in Höhe von rund einer Million Franken.
Axa erreichen dem Bericht zufolge im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg noch immer 50 bis 60 Anfragen pro Tag. In den ersten beiden Wochen des Krieges waren es bis zu 300 zusätzliche Anfragen pro Tag.
Der Iran-Krieg führte laut dem Bericht zu einer kurzfristigen Nachfrage bei den Reiseversicherungen. Laut der Axa betrug die Zunahme 20 bis 25 Prozent in den ersten beiden Märzwochen. Inzwischen normalisierte sich die Nachfrage wieder.
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(AWP)