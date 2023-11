«Es ist kein Cent mehr da» zitiert die «SonntagsZeitung» in einem Artikel einen Topmanager von Signa. Es brauche in den nächsten Tagen dringend Geld, sonst werde der Immobilienbereich von Signa in den nächsten Wochen zusammenbrechen. Laut der Zeitung ist «die Rede von 150 bis 300 Millionen Euro», als dringend benötigte Geldspritze um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden. Um die Sparte zu sanieren brauche es später aber weitere Hunderte von Millionen.