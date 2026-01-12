Demnach wolle BHP zunächst die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen abwarten, heisst es in einer Meldung vom Montagnachmittag. Aktuell sehe BHP Glencore nicht als Ergänzung für seine Geschäfte an. So habe BHP kein Interesse an den Kohlevorkommen von Glencore und halte auch seine Kupfersparte für überlegen, sagten die Insider weiter.
Bis mehr Klarheit für eine mögliche Übernahme von Glencore durch Rio Tinto gibt, wolle BHP sich daher zunächst zurückhalten. Durch ein Zusammengehen von Glencore und Rio Tinto würde der weltweit grösste Rohstoffkonzern entstehen.
Noch ist jedoch nicht klar, ob es auch zu einem offiziellen Angebot von Rio Tinto kommen wird. Rio Tinto hat nun gemäss den britischen Übernahmeregeln Zeit bis zum 5. Februar, um 17 Uhr, die Absicht für ein Kaufangebot bekannt zu geben, oder anzukündigen, dass Rio Tinto kein Interesse habe, teilte Glencore vergangen Woche mit.
cg/
(AWP)