Noch ist jedoch nicht klar, ob es auch zu einem offiziellen Angebot von Rio Tinto kommen wird. Rio Tinto hat nun gemäss den britischen Übernahmeregeln Zeit bis zum 5. Februar, um 17 Uhr, die Absicht für ein Kaufangebot bekannt zu geben, oder anzukündigen, dass Rio Tinto kein Interesse habe, teilte Glencore vergangen Woche mit.