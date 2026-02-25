Dem Bericht zufolge führte Gates aus, dass er Epstein ab 2011 mehrfach getroffen habe - Jahre nach dessen Verurteilung 2008 wegen der Anwerbung einer Minderjährigen zur Prostitution. Er habe die Kontakte auch trotz der Bedenken seiner damaligen Ehefrau Melinda French Gates fortgesetzt; 2014 habe es das letzte persönliche Treffen gegeben. Gates habe zudem eingeräumt, mit Epstein Zeit in Deutschland, Frankreich, New York und Washington verbracht zu haben - allerdings nie über Nacht und er sei auch nie auf Epsteins Insel gewesen. Rückblickend erscheine ihm sein Verhalten «hundertmal schlimmer», zitierte ihn die Zeitung.