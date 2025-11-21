Radicant, die Problem-Tochter der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), soll ihren Managern hohe Gehälter gezahlt haben. Dem CEO der Digitalbank soll eine Gesamtentschädigung von rund 500'000 Franken in Aussicht gestellt worden sein, wie das Portal «Tippinpoint» am Freitagabend unter Berufung auf zwei unabhängige Quellen berichtete.