Die nächste Parlamentswahl in Grossbritannien findet am 4. Juli statt. Das berichteten mehrere britische Medien übereinstimmend am Mittwoch, nachdem Premierminister Rishi Sunak sein Kabinett zu einem Treffen in London zusammengerufen hatte. Bei der Abstimmung droht Sunaks Konservativen eine verheerende Niederlage gegen die Labour-Partei von Keir Starmer.