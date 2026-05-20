Der Bankerin war vorgeworfen worden, «im Jahr 2016 den Transfer von mehr als 600'000 Franken kriminellen Ursprungs nach Abu Dhabi organisiert zu haben», schreibt Reuters weiter. Eine Begründung für den Freispruch lag noch nicht vor. Der Bankerin wurde eine kleine Entschädigung zuerkannt. Noch sei das Urteil nicht rechtskräftig und es könne Berufung eingereicht werden.