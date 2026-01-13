Dazu hat der Investor mit einem Anteil von 3 Prozent am Unternehmen vier Anträge für die Generalversammlung vom 15. April eingereicht. Konkret verlangt der ehemalige Fondsmanager und Inhaber der Beninvest Vermögensverwaltung den Rückkauf und die Vernichtung von 10 Prozent der Aktien sowie die Überprüfung der Gruppenstruktur. Calida solle die defizitäre US-Tochter Cosabella verkaufen und sich auf die Marken Calida und Aubade konzentrieren.