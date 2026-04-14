Ende März hatte der 65-Jährige erklärt, dass er mindestens bis April 2027 an der Spitze des Instituts bleiben wird. Den Insidern zufolge soll Ermotti bereit sein, um später das Amt des Verwaltungsratspräsidenten zu übernehmen. Nach den Regeln der Finanzmarktaufsicht Finma müsste er nach einem Abgang als CEO zwölf Monate warten, bis er das Präsidium übernehmen darf.