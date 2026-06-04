Der CEO der Swissquote-Tochter Yuh, Jan de Schepper, will die Zahl der Kunden der Finanzapp auf 1 Million steigern. Derzeit sind es 425'000. «Bereits dieses Jahr könnten wir knapp eine halbe Million erreichen und für 2028 peilen wir 750'000 an», sagte er in einem Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» (Ausgabe 4.6.).