OpenAI, der Entwickler des Chatbots ChatGPT, könnte einem Bericht zufolge bald zu den teuersten Start-ups der Welt aufschliessen. Mit einem Verkauf von Aktien strebe das Unternehmen eine Bewertung von bis zu 90 Milliarden US-Dollar (85 Mrd Euro) an, berichtete das «Wall Street Journal» (WSJ) am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Geplant sei der Verkauf bestehender Aktien der OpenAI-Beschäftigten.