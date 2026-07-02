Das Umfeld für KI-Unternehmen hatte sich in Washington zuletzt verschlechtert. So wächst in der Bevölkerung und in der Politik die Sorge vor den Auswirkungen der KI auf Arbeitsplätze und Datensicherheit. OpenAI und sein wichtigster Konkurrent Anthropic mussten bei der Veröffentlichung ihrer neuesten KI-Modelle mit Verzögerungen kämpfen, weil die US-Behörden die neuen Entwicklungen genau prüften. Zudem befürworteten einige Republikaner und Berater von Präsident Trump eine strengere Regulierung der Branche.