An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Die Airbus-Aktie legte bis zur Mittagszeit um rund vier Prozent auf 172,74 Euro zu und näherte sich damit ihrem Rekordhoch von gut 177 Euro von Anfang März. Zugleich gehörte sie am Mittwoch zu den Spitzenreitern im Dax . Für die Aktien der Triebwerksbauer Rolls-Royce , Safran und MTU ging es ebenfalls etwas aufwärts.