Die Commerzbank rechnet einem Medienbericht zufolge bis 2026 mit steigenden Gewinnen und will davon mehr an ihre Eigentümer weitergeben. Im Rahmen der neuen Strategie peile der Vorstand eine Mindestausschüttung von 50 Prozent an, sagten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem «Handelsblatt» laut einem Vorabbericht vom Freitag. Darüber hinaus wolle die Commerzbank ihre Eigenkapitalrendite steigern. Sie solle 2024 auf mehr als acht Prozent, 2025 auf mehr als neun Prozent und 2026 auf mehr als zehn Prozent steigen. Die Commerzbank-Aktie geriet unter Druck und büsste zuletzt mehr als drei Prozent ein.

22.09.2023 17:10