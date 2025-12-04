Die Deutsche Bahn äusserte sich zu den konkreten Plänen nicht und verwies auf die bereits bekannten Ankündigungen Pallas, die Konzernleitung umzubauen und Verantwortlichkeiten in die Fläche zu verlagern. «Zur Neuaufstellung laufen Gespräche mit allen Beteiligten noch, auch mit den Arbeitnehmervertretungen», teilte eine Sprecherin mit. «Am 10. Dezember 2025 befasst sich schliesslich der Aufsichtsrat der DB AG mit der neuen Geschäftsverteilung.»