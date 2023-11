Seit einem Monat steht wegen nicht gezahlten Rechnungen die Baustelle beim Signa-Grossprojekt Elbtower in Hamburg still. «Die Bauarbeiten am Elbtower sind nach wie vor eingestellt. Wir gehen derzeit davon aus, dass diese auch in der nächsten Woche noch nicht wieder aufgenommen werden», hiess es von der betroffenen Baufirma Lupp auf APA-Anfrage. Man warte auf «Informationen der Investoren zum weiteren Vorgehen».