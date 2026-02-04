Rio Tinto fordere in den Gesprächen, dass es den Verwaltungsratspräsidenten und den CEO stellen dürfe, so der Bericht weiter. Glencore wiederum fordere eine hohe Prämie.
Wie schon Bloomberg Ende letzter Woche berichtet hatte, sollen die Gespräche über den (morgigen) Donnerstag fortgesetzt werden, so die FT. Das britische Takeover Panel hatte vor drei Wochen bestimmt, dass sich Rio Tinto als potenzieller Bieter für Glencore bis zum 5. Februar äussern muss.
Glencore hatte im Januar die Gespräche über einen Zusammenschluss bestätigt, wobei bei einer Fusion die britische Rio Tinto das Schweizer Unternehmen kaufen würde, wie es damals geheissen hatte.
rw/
(AWP)