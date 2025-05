Woods hatte sich selbst für eine Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Seine Kandidatur ist in der Einladung zur Generalversammlung, wie sie am 15. April verschickt wurde, als Traktandum aufgeführt. Der Verwaltungsrat spricht sich allerdings gegen die Wahl Woods aus. Auch ISS lehnt den Antrag ab, da dieser keine zwingende Argumente für seine Wahl vorbringe, wie es in den ISS-Empfehlungen heisst.