Der Reisedetailhändler Dufry bleibt offenbar an den beiden grössten spanischen Flughäfen in Madrid und Barcelona präsent. Das Unternehmen habe als einziges ein Gebot für die Konzessionen zum Betrieb der Läden abgegeben, heisst es in einem am Montag publizierten Artikel der spanischen Wirtschaftszeitung "Cinco Días".

04.07.2023 16:12