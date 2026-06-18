Mit den neuen Massnahmen will die EU offenbar ein Schlupfloch schliessen. Die EU erhebt seit Mitte 2024 Ausgleichszölle gegen subventionierte chinesische Vollelektro-Autos (BEV - battery electric vehicles). Seitdem sind viele chinesische Hersteller dazu übergegangen, Hybridautos in die EU zu exportieren, um so die Zölle zu vermeiden.
Auch die europäische Industrie sieht Handlungsbedarf: «Die Chinesen waren da sehr agil, die haben schnell das Schlupfloch gesehen und ausgenutzt», zitiert die Zeitung einen Industriemanager. «Das ist eine offene Flanke, die EU muss sie schliessen.»/men/la
(AWP)