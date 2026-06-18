Die Europäische Union will angesichts des anziehenden Wettbewerbs mit chinesischen Autobauern laut einem Pressebericht Einfuhrzölle auf Plug-in-Hybride aus der Volksrepublik einführen. Eine Untersuchung sei bereits vorbereitet, berichtete das «Handelsblatt» («HB») am Donnerstagabend unter Berufung auf hochrangige EU-Beamte und Industriekreise. Daher könne die EU-Kommission schnell Zölle verhängen, sobald eine Mehrheit der EU-Staaten zustimme. Ziel seien zusätzliche Ausgleichszölle auf Fahrzeuge chinesischer Hersteller wie BYD , Chery und SAIC (MG).