Laut einer mit ihren Überlegungen vertrauten Person möchte Lagarde es dem scheidenden französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) so ermöglichen, noch vor der Wahl einen Nachfolger für eine der wichtigsten Institutionen der Eurozone zu finden. Wann Lagarde ihr Amt niederlegen wird, sei allerdings noch unklar. Eigentlich endet ihr Mandat erst im Oktober 2027 Jahres.